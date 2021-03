Challenger Biella 3 2021: Seppi batte Broady in finale, decimo sigillo in carriera (Di domenica 14 marzo 2021) Andreas Seppi ha trionfato al Challenger di Biella 3 2021, superando in finale Liam Broady per 6-2, 6-1. L’azzurro ha letteralmente dominato la contesa, non concedendo mai reali occasioni all’avversario. Il britannico ha tentato di esprimere il proprio tennis pragmatico, non riuscendo però a contenere le accelerazioni e le trovate tattiche di un Seppi ritrovato. L’altoatesino ha giovato di una resa al servizio strepitosa, una costante per l’intera settimana biellese, un fattore sia contro Haase, in semifinale, che appunto all’ultimo atto ai danni di Broady. Prima devastante, astuzia in risposta, esperienza e determinazione: ecco gli ingredienti del successo del tennista italiano, meritevole della conquista del torneo piemontese. ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Andreasha trionfato aldi, superando inLiamper 6-2, 6-1. L’azzurro ha letteralmente dominato la contesa, non concedendo mai reali occasioni all’avversario. Il britannico ha tentato di esprimere il proprio tennis pragmatico, non riuscendo però a contenere le accelerazioni e le trovate tattiche di unritrovato. L’altoatesino ha giovato di una resa al servizio strepitosa, una costante per l’intera settimana biellese, un fattore sia contro Haase, in semi, che appunto all’ultimo atto ai danni di. Prima devastante, astuzia in risposta, esperienza e determinazione: ecco gli ingredienti del successo del tennista italiano, meritevole della conquista del torneo piemontese. ...

