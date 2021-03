Uomini e Donne, Gemma Galgani subisce un incidente e un amaro addio (Di sabato 13 marzo 2021) Gemma Galgani è ancora una volta protagonista di Uomini e Donne, stavolta per un brutto incidente che l’ha vista coinvolta nello studio del programma e un altro evento inaspettato che l’ha sconvolta nel profondo. Il tutto accade alle nuove registrazioni del dating-show di Canale 5, quando a inizio puntata la conduttrice Maria De Filippi segnala che la dama è ferita alle gambe, per poi far intervenire il medico in puntata. E gli inconvenienti per Gemma non finiscono. Perché, poi, la dama torinese assiste all’addio dell’ultima fiamma, Maurizio, al programma. Un momento che scatena le lacrime della Galgani, già provata per la ferita riportata in apertura. Le ultime anticipazioni tv sono, quindi, piuttosto critiche per Gemma e ve le ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 marzo 2021)è ancora una volta protagonista di, stavolta per un bruttoche l’ha vista coinvolta nello studio del programma e un altro evento inaspettato che l’ha sconvolta nel profondo. Il tutto accade alle nuove registrazioni del dating-show di Canale 5, quando a inizio puntata la conduttrice Maria De Filippi segnala che la dama è ferita alle gambe, per poi far intervenire il medico in puntata. E gli inconvenienti pernon finiscono. Perché, poi, la dama torinese assiste all’dell’ultima fiamma, Maurizio, al programma. Un momento che scatena le lacrime della, già provata per la ferita riportata in apertura. Le ultime anticipazioni tv sono, quindi, piuttosto critiche pere ve le ...

