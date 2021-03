Udinese, De Paul fissa l’obiettivo: “Voglio divertirmi con Messi e Lauraro in Copa America” (Di domenica 14 marzo 2021) Breve rincorsa, palla da una parte e portiere dall'altra. Rodrigo De Paul si conferma bestia nera del Genoa nel match contro l'Udinese e giocatore di altissimo livello. L'attaccante argentino è ormai uno dei protagonisti del campionato italiano e sta attirando l'attenzione di diversi top club.caption id="attachment 1047797" align="alignnone" width="1024" De Paul, getty images/captionOBIETTIVOAi microfoni di Dazn, De Paul racconta le sue sensazioni: "Nel finale potevamo buttare tutto il nostro sforzo nel finale, dovevamo stare più attenti. Comunque continuiamo a ottenere risultati positivi, raggiungere quota 40 e quest'anno non è facile. Quando andiamo in svantaggio è difficile, in Serie A le squadre sono fortissime e, quando segnano, si chiudono. Il gol è arrivato e sono felice, ma quando faccio assist sono più ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Breve rincorsa, palla da una parte e portiere dall'altra. Rodrigo Desi conferma bestia nera del Genoa nel match contro l'e giocatore di altissimo livello. L'attaccante argentino è ormai uno dei protagonisti del campionato italiano e sta attirando l'attenzione di diversi top club.caption id="attachment 1047797" align="alignnone" width="1024" De, getty images/captionOBIETTIVOAi microfoni di Dazn, Deracconta le sue sensazioni: "Nel finale potevamo buttare tutto il nostro sforzo nel finale, dovevamo stare più attenti. Comunque continuiamo a ottenere risultati positivi, raggiungere quota 40 e quest'anno non è facile. Quando andiamo in svantaggio è difficile, in Serie A le squadre sono fortissime e, quando segnano, si chiudono. Il gol è arrivato e sono felice, ma quando faccio assist sono più ...

