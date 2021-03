Tuchel | “Quando non riesci a concretizzare ti devi accontentare dello 0-0”

(Di sabato 13 marzo 2021) Thomas, tecnico del Chelsea, ha parlato così a Sky Sport UK dopo il pari contro il Leeds:“Era una squadra difficile da affrontare, abbiamo avuto alcune opportunità per passare in vantaggio ma il Leeds è una squadra che sa metterti in difficoltà perché crea tanta pressione per tutti i 90 minuti.C’è bisogno ovviamente di segnare per vincere le partite, ci sono state alcune occasioni ma a volte nona concretizzarle. Non dobbiamo essere troppo severi, talvolta è difficile segnare e se sprechi grosse opportunità ti0-0?. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

frankneapolitan : #LEECHE 0-0 #PremierLeague Bella gara a Elland Road al quanto strana con reti inviolate! Con Bielsa solitamente ga… - oscarvalle1984 : RT @andfavara: Quando sento di continuità tecnica penso al Chelsea di Lampard e a quello di Tuchel. O al Bayern di Kovac e quello di Flick.… - manico_91 : RT @andfavara: Quando sento di continuità tecnica penso al Chelsea di Lampard e a quello di Tuchel. O al Bayern di Kovac e quello di Flick.… - andfavara : Quando sento di continuità tecnica penso al Chelsea di Lampard e a quello di Tuchel. O al Bayern di Kovac e quello… - velfutbol : RT @GabrieleCats: Da quando è arrivato Tuchel Kovacic sta giocando ad altissimi livelli. Non avendo particolari compiti e responsabilità ne… -

Ma come qualsiasi altra partita non credo che saràvs Bielsa. Non mi faccio pressioni per ... Lo vediamo in tutte le loro partite, anchehanno giocato contro di noi all'andata. Sono ...Commenta per primo Daè arrivato al Chelsea , Thomas, sembra aver ridato solidità alla difesa dei Blues . La svolta è arrivata con il passaggio alla difesa a 3 e lo spostamento del promettente Reece James ...Leeds-Chelsea | Tuchel: “Soddisfatto della prestazione, non del risultato” Leeds-Chelsea | Tuchel: “Soddisfatto della prestazione, non del risultato”. Lo ha dichiarato il manager del Chelsea, Thomas T ...Guardare il Chelsea vincere le partite senza prendere gol è diventata una cosa normale da quando Thomas Tuchel è arrivato sulla panchina dei Blues londinesi. Takumi Minamino rimane l’unico giocatore a ...