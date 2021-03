Traffico Roma del 13-03-2021 ore 17:30 (Di sabato 13 marzo 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione risolti i problemi sulla Roma-fiumicino penalizzata da un grave incidente avvenuto all’altezza del raccordo anulare in direzione del centro ci sono Tuttavia difficoltà per la chiusura di Atessa Roma Fiumicino chiusura dovuta al lavoro in corrispondenza del viadotto della Magliana e bene Abbiamo incolonnamenti a partire dallo svincolo Magliana Parco dei Medici Sino all’uscita obbligatoria di via della Magliana Trastevere loro che Provenendo da Fiumicino sono diretti verso l’euro come alternativa suggeriamo di mettersi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare ed utilizzare l’uscita 28 via del Mare Ostiense oppure le uscita 26 Pontina Eur Per quanto riguarda il raccordo anulare Abbiamo però coda in carreggiata esterna tra il video con la Roma Fiumicino all’uscita Ostia ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 marzo 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione risolti i problemi sulla-fiumicino penalizzata da un grave incidente avvenuto all’altezza del raccordo anulare in direzione del centro ci sono Tuttavia difficoltà per la chiusura di AtessaFiumicino chiusura dovuta al lavoro in corrispondenza del viadotto della Magliana e bene Abbiamo incolonnamenti a partire dallo svincolo Magliana Parco dei Medici Sino all’uscita obbligatoria di via della Magliana Trastevere loro che Provenendo da Fiumicino sono diretti verso l’euro come alternativa suggeriamo di mettersi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare ed utilizzare l’uscita 28 via del Mare Ostiense oppure le uscita 26 Pontina Eur Per quanto riguarda il raccordo anulare Abbiamo però coda in carreggiata esterna tra il video con laFiumicino all’uscita Ostia ...

