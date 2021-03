Ronaldo - Real Madrid | si può Dalla Spagna arrivano conferme

(Di sabato 13 marzo 2021)) - Il futuro di Cristianocontinua a far discutere ine non solo . Un grande punto interrogativo aleggia sul fuoriclasse portoghese, messo in discussione dopo il flop ...

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Real

, clamoroso ritorno alMadrid? Juve, furia Tacchinardi su: "Doveva metterci la faccia"Dalla Spagna sono sicuri, Cristianotorna alMadrid Dalla Spagna nelle ultime ore, rimbalza con insistenza la voce del ritorno di CristianoalMadrid. A dare la notizia è il giornalista Josep Pedrerol di El Chiringuito , il quale si è detto sicuro che l'operazione vada in porto. Attualmente Cr7 ha un contratto con la Juventus ...Sia Marca che As lanciano la notizia in prima pagina: l’eliminazione della Juve dalla Champions ha creato una frattura con Cristiano Ronaldo ...Il futuro del portoghese alla Juve è in discussione e As e Marca non escludono un possibile ritorno alle Merengues ...