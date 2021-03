Prato scoppia un incendio in un appartamento | intervengono i vigili del fuoco | morta una donna di 67 anni

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 13 marzo 2021) Dramma a Vaiano,, dove unaa causa dell’divampato nella sua casa. Sul posto sono intervenuti idel, ma non c’è stato nulla da fare. Ora gli inquirenti sono al lavoro per determinare le cause dell’, potrebbe essersi trattata di un’imprudenza; il magistrato ha disposto accertamenti.in unTeatro del dramma è la cittadina i Vaiano, dove in via Vitali si trovava la palazzina dove viveva la vittima. A perdere la vita nell’del suo, unadi 67. Le fiamme si sono sviluppate nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’1.30, a dare l’allarme i ...