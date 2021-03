(Di sabato 13 marzo 2021) L’incidente è avvenuto intorno alle 5 di sabato. Il ragazzo si stava recando al lavoro quando, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada. All’alba di sabato i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Sp52 Bassanese in località Scaldaferro diper un’finitaun platano. I pompieri arrivati da Bassano

Advertising

zazoomblog : Pozzoleone (Vicenza) – Auto contro un albero: miracolato 26enne - #Pozzoleone #(Vicenza) #contro -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzoleone Vicenza

BeBeez

Poco dopo le 5 di questa mattina, sabato 13 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 52 Bassanese in località Scaldaferro diper un'auto finita contro un platano: ferito un giovane uomo che si stava recando al lavoro. I vigili del fuoco arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza l'utilitaria e utilizzando ...... in un incidente, ti protegge, è andata invece completamente distrutta e non ha lasciato scampo al conducente Flavio Cariolaro, un sessantenne originario di- la sua è una storica famiglia ...Spesso di tende ad abusare del termine "miracolato" quando viene utilizzato in riferimento a un sopravvissuto a un incidente stradale, ma quando ad usarlo ...POZZOLEONE - Poco dopo le 5 di oggi sabato, 13 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada SP52 Bassanese in località Scaldaferro di Pozzoleone per un’auto finita ...