"Perché sono vivo?". Emanuele Trevi e la tormentata assenza di Pia Pera e Rocco Carbone (Di sabato 13 marzo 2021) “C’è sempre qualcosa di assente che mi tormenta, diceva Camille Claudel, l’allieva di Rodin, malata cronica di nervi”. E c’è qualcosa di assente e allo stesso tempo presentissimo, come un ologramma che si fa contatto e vuoto contemporaneamente, nell’ultimo, splendido, libro di Emanuele Trevi “Due vite” (Neri Pozza, pp. 144), che racconta la storia di Pia Pera e Rocco Carbone - due scrittori amici dell’autore, prematuramente scomparsi. Narrando di loro, Trevi firma una riflessione allargata sull’amicizia, sulla solitudine, sul cercare se stessi e sul tormentarsi. Si tratta di un libro prezioso per la densità delle riflessioni e il distillato di riferimenti culturali – che abbracciano adesso Jung, ora Jack London – messi a modellare le storie dei due protagonisti, e quella di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 marzo 2021) “C’è sempre qualcosa di assente che mi tormenta, diceva Camille Claudel, l’allieva di Rodin, malata cronica di nervi”. E c’è qualcosa di assente e allo stesso tempo presentissimo, come un ologramma che si fa contatto e vuoto contemporaneamente, nell’ultimo, splendido, libro di“Due vite” (Neri Pozza, pp. 144), che racconta la storia di Pia- due scrittori amici dell’autore, prematuramente scomparsi. Narrando di loro,firma una riflessione allargata sull’amicizia, sulla solitudine, sul cercare se stessi e sul tormentarsi. Si tratta di un libro prezioso per la densità delle riflessioni e il distillato di riferimenti culturali – che abbracciano adesso Jung, ora Jack London – messi a modellare le storie dei due protagonisti, e quella di ...

