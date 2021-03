Pastena | pronta la rotatoria tra via Rocco Cocchia e via dei Mille FOTO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati completati all’incrocio tra viae via dei, nel quartiere dia Salerno i lavori per realizzare lache mette in sicurezza l’incrocio. A richiedere l’intervento era stata una petizione firmata da 150 residenti nel quartiere e presentata dall’architetto Pasquale Cirino con il supporto del consigliere comunale Fabio Polverino. Laconsente di smaltire in sicurezza gli intensi flussi di traffico che si incrociano nella zona a ridosso della tangenziale . Per la realizzazione dellaè stato necessario allargare la sede stradale nel punto del muro di cinta dell’Istituto Alfano I°. Per cui parte del muro è stata abbattuta e ricostruita con nuova sagomatura che asseconda il raggio ...