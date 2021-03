Parrucchieri, estetisti e palestre chiusi in zona rossa e Pasqua blindata: gite vitate e ristoranti chiusi (Di sabato 13 marzo 2021) La lista completa dei territori in zona rossa comprende dieci Regioni ed un territorio autonomo. Ma le misure restrittive possono anche diventare più severe. Sono ormai ufficializzate le norme di contenimento del Coronavirus in zona rossa ed arancione che interesseranno tutto il paese meno la Sardegna, unica regione italiana a rimanere priva di norme più L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 13 marzo 2021) La lista completa dei territori incomprende dieci Regioni ed un territorio autonomo. Ma le misure restrittive possono anche diventare più severe. Sono ormai ufficializzate le norme di contenimento del Coronavirus ined arancione che interesseranno tutto il paese meno la Sardegna, unica regione italiana a rimanere priva di norme più L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Adrian77772864 : RT @Mysterytrains: Ma voi di Repubblica sempre uguali ehh? Assalto a parrucchieri ed estetisti falso come Giuda, gli ingressi sono limitati… - claudiomilani6 : RT @Mysterytrains: Ma voi di Repubblica sempre uguali ehh? Assalto a parrucchieri ed estetisti falso come Giuda, gli ingressi sono limitati… - Namast70961553 : RT @sarabanda_: Lunedí si torna rossoarancio con 2 settimane di ritardo rispetto a quanto il Covid avrebbe suggerito. Bene ha fatto Draghi… - tesiearsi : RT @Mysterytrains: Ma voi di Repubblica sempre uguali ehh? Assalto a parrucchieri ed estetisti falso come Giuda, gli ingressi sono limitati… - CiccioniSe : RT @sarabanda_: Lunedí si torna rossoarancio con 2 settimane di ritardo rispetto a quanto il Covid avrebbe suggerito. Bene ha fatto Draghi… -