Novità sull’arpa Barberini

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 14 marzo 2021) E’ a volte sorprendente quanto la storia dell’arte riesca ad indovinare quel che i documenti già sanno. Qualche volta è accaduto anche a me e mi scuso per l’imperdonabile vanità. Cito Leonardo Sciascia che esprime meglio di me quel che vorrei dire: «i documenti aiutano a rendere probante l’immaginazione». Quando mi capitò nel 1970 di fare una lunga introduzione al volume di Goffredo Lizzani sul mobile romano (confusa da alcuni lettori con l’intero libro) scrissi «l’Arpa, uno dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.