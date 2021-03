Meriti e Bisogni un’attuale polemica di 40 anni fa (Di domenica 14 marzo 2021) Dal 31 marzo al 4 aprile 1982 si svolse a Rimini la prima conferenza programmatica del Psi. L’epitome dell’evento è il celebre discorso di Claudio Martelli, “Per un’alleanza riformista fra il merito e il bisogno”. Rileggerlo criticamente, oggi, quasi 40 anni dopo e in concomitanza con l’avvicendamento alla guida del Pd, può fornire utili indicazioni a chi si appresti a ricoprire questo ruolo. Colpisce, anzitutto, il livello dell’analisi e la cogenza dei riferimenti intellettuali. Oggi siamo a “invidio il vostro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 14 marzo 2021) Dal 31 marzo al 4 aprile 1982 si svolse a Rimini la prima conferenza programmatica del Psi. L’epitome dell’evento è il celebre discorso di Claudio Martelli, “Per un’alleanza riformista fra il merito e il bisogno”. Rileggerlo criticamente, oggi, quasi 40dopo e in concomitanza con l’avvicendamento alla guida del Pd, può fornire utili indicazioni a chi si appresti a ricoprire questo ruolo. Colpisce, anzitutto, il livello dell’analisi e la cogenza dei riferimenti intellettuali. Oggi siamo a “invidio il vostro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

