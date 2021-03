Le impressioni post – gara di Lecce – Chievo (Di sabato 13 marzo 2021) Lecce – Chievo è terminata 4-2. Al Via del Mare i giallorossi sono riusciti ad incassare un’importante vittoria contro i clivensi che comunque hanno dato loro molto filo da torcere. Al termine della partita mister Corini e mister Aglietti hanno commentato il match. Le impressioni post – gara dei due allenatori lasciano trasparire la soddisfazione di uno e l’amarezza dell’altro per aver perso punti pesanti. Poker del Lecce, il Chievo resta a secco Le impressioni post – gara, Corini: “Chievo? Partita di livello” Eugenio Corini allenatore del Lecce, al termine della partita contro il Chievo ha detto: “Abbiamo fatto una partita di livello, l’abbiamo meritata. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021)è terminata 4-2. Al Via del Mare i giallorossi sono riusciti ad incassare un’importante vittoria contro i clivensi che comunque hanno dato loro molto filo da torcere. Al termine della partita mister Corini e mister Aglietti hanno commentato il match. Ledei due allenatori lasciano trasparire la soddisfazione di uno e l’amarezza dell’altro per aver perso punti pesanti. Poker del, ilresta a secco Le, Corini: “? Partita di livello” Eugenio Corini allenatore del, al termine della partita contro ilha detto: “Abbiamo fatto una partita di livello, l’abbiamo meritata. ...

Advertising

ciccionocera00s : RT @salda__: Sono in auto ma dopo per recuperare commenti e impressioni mi affiderò alla tweet cronaca e tweet post gara di Saverio. A dopo - salda__ : Sono in auto ma dopo per recuperare commenti e impressioni mi affiderò alla tweet cronaca e tweet post gara di Saverio. A dopo - anthony77631293 : RT @angela3nipoti1: @erminiopasquat1 @BrindusaB1 @lagatta4739 @karmendida @scastaldi9 @Matibo11 @ValerioLivia @migliaccio31 @NadiaZanelli1… - scastaldi9 : RT @angela3nipoti1: @erminiopasquat1 @BrindusaB1 @lagatta4739 @karmendida @scastaldi9 @Matibo11 @ValerioLivia @migliaccio31 @NadiaZanelli1… - MOCarballeira : RT @angela3nipoti1: @erminiopasquat1 @BrindusaB1 @lagatta4739 @karmendida @scastaldi9 @Matibo11 @ValerioLivia @migliaccio31 @NadiaZanelli1… -