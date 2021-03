L'ASST Sette Laghi esternalizza la logistica, al via il bando della gara di appalto (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo medio di lettura: 2 minuti E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per la gara d'appalto europea (valore a base d'asta 1 2,3 milioni di euro + Iva) per la esternalizzazione completa dei servizi logistici dell'ASST Sette Laghi . Si tratta ... Leggi su luinonotizie (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo medio di lettura: 2 minuti E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ilper lad'europea (valore a base d'asta 1 2,3 milioni di euro + Iva) per lazione completa dei servizi logistici dell'. Si tratta ...

Ultime Notizie dalla rete : ASST Sette Covid, Hub vaccini di Rancio Valcuvia: 'Sarà punto di riferimento per tutto l'alto Varesotto' Tempo medio di lettura: < 1 minuto "Ho avuto il piacere di fare un sopralluogo , in compagnia del Direttore Generale dell'ASST Sette Laghi, Gianni Bonelli , e del Presidente della Comunità montana del Verbano, Simone Castoldi , al cantiere per la realizzazione dell'hub vaccinale di Rancio Valcuvia . I lavori procedono ...

L'ASST Sette Laghi esternalizza la logistica, al via il bando della gara di appalto ...3 milioni di euro + Iva) per la esternalizzazione completa dei servizi logistici dell'ASST Sette Laghi . Si tratta di una funzione strategica per l'azienda e di una voce di costo rilevante ...

Nel nosocomio vimercatese c'è stato l'incremento più significativo degli ultimi sette giorni, da 102 a 141 ricoverati di cui 8 in terapia intensiva, 67 i pazienti a Desio (+3) e 32 (+19) a Carate e 20

Ristrutturazione degli ospedali di Angera, Cittiglio e Luino: interventi per 6 milioni di euro Prosegue, nonostante l’emergenza Covid, la riqualificazione delle strutture ospedaliere dell’ASST Sette Laghi, in particolare dei tre presidi del Verbano, Luino, Cittiglio e Angera: nel corso del 2021 ...

