La Scuola di Servizio Civico chiude il suo primo anno. Il fondatore Rutelli: «Ora c’è una nuova leva di giovani» (Di sabato 13 marzo 2021) Uno spazio per formare i professionisti della pubblica amministrazione. È questo il progetto della Scuola di Servizio Civico fondata da Francesco Rutelli. Una Scuola che in questi giorni ha concluso i corsi del primo anno per i suoi 60 studenti. In parte in presenza, in parte da remoto, sono stati completate oltre cento ore di lezioni frontali. Durante questo anno scolastico sono intervenute nelle aule della Scuola di Servizio Civico di via Ostiense e della John Cabot University docenti provenienti da vari ambiti, dal mondo accademico a quello della cultura, passando per gli uffici della pubblica amministrazione e le imprese. Un esperienza che, come spiega Rutelli, ha tutte le ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) Uno spazio per formare i professionisti della pubblica amministrazione. È questo il progetto delladifondata da Francesco. Unache in questi giorni ha concluso i corsi delper i suoi 60 studenti. In parte in presenza, in parte da remoto, sono stati completate oltre cento ore di lezioni frontali. Durante questoscolastico sono intervenute nelle aule delladidi via Ostiense e della John Cabot University docenti provenienti da vari ambiti, dal mondo accademico a quello della cultura, passando per gli uffici della pubblica amministrazione e le imprese. Un esperienza che, come spiega, ha tutte le ...

