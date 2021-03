Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati (Di sabato 13 marzo 2021) Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Dopo quattro anni, due di conoscenza e due di fidanzamento, la coppia latinoamericana più famosa dello star system ha deciso, infatti, di interrompere la relazione a un passo dalle nozze, pur continuando a condividere gli stessi interessi economici insieme. «Sono legati al loro mondo degli affari, quindi non si tratta di una rottura secca. Ci è voluto un po’ prima che pensassero a come organizzare tutto» ha riferito una fonte vicina alla coppia a People mentre il loro ultimo avvistamento insieme risale allo scorso primo marzo nella Repubblica Dominicana, che vede attualmente J Lo impegnata in un film. Leggi su vanityfair (Di sabato 13 marzo 2021) Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Dopo quattro anni, due di conoscenza e due di fidanzamento, la coppia latinoamericana più famosa dello star system ha deciso, infatti, di interrompere la relazione a un passo dalle nozze, pur continuando a condividere gli stessi interessi economici insieme. «Sono legati al loro mondo degli affari, quindi non si tratta di una rottura secca. Ci è voluto un po’ prima che pensassero a come organizzare tutto» ha riferito una fonte vicina alla coppia a People mentre il loro ultimo avvistamento insieme risale allo scorso primo marzo nella Repubblica Dominicana, che vede attualmente J Lo impegnata in un film.

