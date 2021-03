(Di sabato 13 marzo 2021) lainla '': ' Qui non si'. Oggi, la conduttrice romana è stata ospite nel salotto di Canale 5 e ha raccontato l'emozione di ...

Ilary Blasi, con la sua proverbiale ironia, ha spiegato come gestisce l'agitazione. 'Se sono emozionata? Oggi è sabato - dice - ci penserò lunedì a venti minuti dalla diretta.' Ilary Blasi fa una battuta a Verissimo e poi si imbarazza: 'Silvia, la tagliamo?'. Ospite della Toffanin, si prepara a ripartire lunedì con L'Isola dei Famosi. Ilary Blasi, la frase choc in diretta a Verissimo. Silvia Toffanin la "rimprovera": «Qui non si taglia niente». Oggi, la conduttrice romana è stata ospite nel salotto di Canale 5 e ha raccontato l'emozione di condurre L'Isola dei Famosi.