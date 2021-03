Il direttore dell’Aifa | «Astrazeneca è sicuro | attendiamo con fiducia l’autopsia su Paternò»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 13 marzo 2021) È attesa per oggi pomeriggiosul corpo di Stefano, il sottufficiale della Marina morto poche ore dopo la somministrazione del vaccino. Si tratta di un passaggio cruciale non solo per la dovuta chiarezza sulla morte inattesa di un uomo di 43 anni, ma per la stessa campagna vaccinale. In molti, infatti, in queste ore e in tutta Italia, hanno disdetto la prenotazione del vaccinoper i timori suscitati dalla vicenda, nonostante le rassicurazioni di tutto il mondo scientifico, italiano e non solo, sulla sua efficacia e sicurezza. «Il vaccino», ha ribadito anche il, Nicola Magrini, rilanciando le stesse rassicurazioni dell’Ema e dell’Oms. Il...