Highlights e gol Sassuolo-Hellas Verona 3-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Gli Highlights e le azioni salienti di Sassuolo-Hellas Verona 3-2, match della ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021 al Mapei Stadium. Le reti di Locatelli, Djuricic e Traore permettono a De Zerbi di conquistare tre punti chiave in classifica contro l'altra sorpresa stagionale. Non bastano all'Hellas i gol di Lazovic e Dimarco. E nel finale la squadra ospite perde anche Juric, espulso e costretto a saltare la sfida contro l'Atalanta del maestro-amico Gasperini.

