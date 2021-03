Highlights e gol Genoa-Udinese 1-1, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 13 marzo 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Genoa-Udinese 1-1, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. A Marassi primo tempo con botta e risposta: gol di Pandev convalidato solo col Var, poi pareggio su rigore di De Paul. Nella ripresa ritmi ancora alti, ma vengono a mancare le occasioni e arriva un pari utile a entrambe in chiave salvezza. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la ventisettesima giornata di. A Marassi primo tempo con botta e risposta: gol di Pandev convalidato solo col Var, poi pareggio su rigore di De Paul. Nella ripresa ritmi ancora alti, ma vengono a mancare le occasioni e arriva un pari utile a entrambe in chiave salvezza. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.

