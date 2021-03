Frattamaggiore, picchia postino in strada: gli aveva chiesto di guidare piano (Di sabato 13 marzo 2021) Un 30enne di Frattamaggiore ha aggredito con calci e pugni il postino che lo aveva invitato a moderare la velocità con la sua auto, visto che stava percorrendo un centro abitato. Lo aveva invitato a moderare la velocità con la sua auto, visto che stava percorrendo un centro abitato. Ma lui ha reagito con violenza Leggi su 2anews (Di sabato 13 marzo 2021) Un 30enne diha aggredito con calci e pugni ilche loinvitato a moderare la velocità con la sua auto, visto che stava percorrendo un centro abitato. Loinvitato a moderare la velocità con la sua auto, visto che stava percorrendo un centro abitato. Ma lui ha reagito con violenza

Advertising

paolochiariello : #Juorno #Picchia il #postino in strada, preso violento a #Frattamaggiore. - juornoit : #Juorno #Picchia il #postino in strada, preso violento a #Frattamaggiore. - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Picchia il #Postino per motivi di viabilità: denunciato - -