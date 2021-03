Frattamaggiore | calci e pugni contro un postino | denunciato un 30enne

(Di sabato 13 marzo 2021)unche stava recapitando la corrispondenza in città. La bruttale aggressione si è verificata giovedì scorso, in via Massimo Stanzione, a. Un uomo, individuato edalla forze dell’ordine, ha malmenato ila seguito di un diverbio nato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ottopagine : Postino preso a calci e pugni: denunciato l'autore #Frattamaggiore - RitaC70 : Frattamaggiore, aggressione in città: calci e pugni ad un postino - NotizieFrance : Frattamaggiore, postino preso a calci e pugni da un’automobilista che lo stava investendo - NotizieFrance : Frattamaggiore, postino preso a calci e pugni dopo un diverbio con un’automobilista che lo stava investendo. Europa… - ottopagine : Postino preso a calci e pugni a Frattamaggiore #Frattamaggiore -

Ultime Notizie dalla rete : Frattamaggiore calci

Ottopagine

... dopo aver attraversato la strada sulle strisce pedonali, è stato preso ae pugni da un'automobilista che lo stava quasi per investire. E' successo nella mattinata di ieri a, non ...È accaduto nella mattinata dell'11 marzo ain via Massimo Stanzione. L'episodio è ...conducente invece di scusarsi aggredisce prima verbalmente il postino e poi lo prende a pugni eLo aveva invitato a moderare la velocità con la sua auto, visto che stava percorrendo un centro abitato. Ma lui ha reagito con violenza picchiandolo con calci e pugni. E' accaduto giovedì scorso a Fra ...I carabinieri di Frattamaggiore hanno identificato e denunciato in stato di libertà per violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio un 30enne. Giovedì mattina, l'uomo aveva aggredito con ...