Esibiscono falsa autocertificazione | prosciolti Il giudice | Non è mai reato | perché il Dpcm è illegittimo

È diventata definitiva e irrevocabile, la sentenza di proscioglimento nei confronti di una coppia che aveva esibito una falsa autocertificazione, emessa dal giudice Dario De Luca del tribunale di Reggio Emilia secondo il quale il Dpcm dell'8 marzo di un anno fa è "illegittimo". I termini per presentare opposizione in appello da parte del pm Iacopo Berardi sono scaduti il 4 febbraio, essendo trascorsi 15 giorni dall'emissione della sentenza, ossia il 27 gennaio. La vicenda risale al 13 marzo di un anno fa quando un uomo e una donna furono fermati dai carabinieri in pieno lockdown a Correggio, nella Bassa Reggiana. Compilarono l'autocertificazione dichiarando lei "di essere andata a sottoporsi ad esami clinici" e lui "di averla accompagnata", motivando così lo spostamento per comprovata necessità.

