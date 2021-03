‘Edward mani di forbice’ | non doveva essere Johnny Depp ma Tom Cruise Perché rifiutò

Leggi su funweek

(Di sabato 13 marzo 2021) Ci sono film, come ad esempiodi, con interpretazioni divenute così iconiche, che è difficile pensare che quel volto non fosse la prima scelta del regista. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, La maledizione della prima luna su Italia 1: gli errori nel film che non sapevate È quello che sarebbe potuto succedere con il celebre film di Tim Burton del 1990, in cuiè il ragazzo artificiale che conquisterà il cuore della bella Winona Ryder. Quarto film di Tim Burton, che considera questa pellicola la più rappresentativa del suo universo cinematografico,diè una rivisitazione de ‘La bella e la bestia’. Un racconto senza tempo, acclamato dalla critica e dal pubblico. E sebbene...