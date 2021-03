Covid, Toscana: tre province e dieci comuni in zona rossa (Di sabato 13 marzo 2021) Arezzo, Pistoia, Prato e altri 10 comuni in zona rossa. Questo è la decisione comunicata dal governatore Eugenio Giani sulla Toscana, che resta in prevalenza arancione. comuni in zona rossa saranno Firenzuola e Fucecchio (Firenze), Viareggio (Lucca), Scarlino (Grosseto), e nella provincia di Pisa i comuni di Santa Luce, Castellina Marittima, Montopoli, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno. Scuole chiuse, pur in zona arancione, anche a Barberino Tavarnelle, Marradi e Reggello (Firenze), Siena e Castelnuovo Berardenga. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Arezzo, Pistoia, Prato e altri 10in. Questo è la decisionecata dal governatore Eugenio Giani sulla, che resta in prevalenza arancione.insaranno Firenzuola e Fucecchio (Firenze), Viareggio (Lucca), Scarlino (Grosseto), e nella provincia di Pisa idi Santa Luce, Castellina Marittima, Montopoli, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno. Scuole chiuse, pur inarancione, anche a Barberino Tavarnelle, Marradi e Reggello (Firenze), Siena e Castelnuovo Berardenga. SportFace.

