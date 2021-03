CONTRALTARE GIORGIO CODEN 12 MARZO 2021 P1

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : CONTRALTARE GIORGIO

Ultima Edizione.Eu

Fu l'intero Pd, su istigazione diNapolitano come ricorda qualcuno, a toglierlo di mezzo ... con ilberlusconiano, la stagione della cosiddetta Seconda repubblica. Non ci sembra che ...Fu l'intero Pd, su istigazione diNapolitano come ricorda qualcuno, a toglierlo di mezzo ... con ilberlusconiano, la stagione della cosiddetta Seconda repubblica. Non ci sembra che ...di Stefano Luppi Le quote rosa nei ruoli apicali sono rispettate o no sotto la Ghirladina? Purtroppo, spulciando, si evince che si potrebbe fare molto di più. A fronte di tante parole - e progetti – d ..."Nel primi sei mesi del 2020 - spiega Giorgio Panizza, consigliere d'amministrazione del ... e ciò lascia presupporre come il consumatore finale sia adulto. A far da contraltare ai 'record' del ...