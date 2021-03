Cesar, Masiero nuda sul palco: protesta contro chiusure Covid (Di sabato 13 marzo 2021) Corinne Masiero resta nuda sul palco dei premi Cesar. L’attrice 57enne ha inscenato la clamorosa protesta nella notte degli oscar francesi per protestare contro la chiusura dei luoghi di cultura nel paese a causa della pandemia di Coronavirus. L’attrice, chiamata a consegnare il premio per i costumi, è salita sul palco vestita con un costume d’asino macchiato di sangue. Masiero ha poi iniziato a spogliarsi fino a rimanere completamente nuda per poi mostrare le scritte sul suo corpo: da “Nessuna cultura, nessun futuro” a “Ridacci l’arte, Jean”, un messaggio rivolto al primo ministro francese Castex. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Corinnerestasuldei premi. L’attrice 57enne ha inscenato la clamorosanella notte degli oscar francesi perrela chiusura dei luoghi di cultura nel paese a causa della pandemia di Coronavirus. L’attrice, chiamata a consegnare il premio per i costumi, è salita sulvestita con un costume d’asino macchiato di sangue.ha poi iniziato a spogliarsi fino a rimanere completamenteper poi mostrare le scritte sul suo corpo: da “Nessuna cultura, nessun futuro” a “Ridacci l’arte, Jean”, un messaggio rivolto al primo ministro francese Castex. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

