C'è Posta per te: l'ultima puntata. Cosa chiedono i fan del programma (Di sabato 13 marzo 2021) Sabato 13 marzo andrà in onda l'ultima puntata della 24esima edizione di C'è Posta per te. Due straordinarie donne saranno le ospiti di questa serata: l'inarrestabile ironia, bravura, esprit e ... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021) Sabato 13 marzo andrà in onda l'della 24esima edizione di C'èper te. Due straordinarie donne saranno le ospiti di questa serata: l'inarrestabile ironia, bravura, esprit e ...

Advertising

tullio4173 : RT @Gianmar26145917: #TG4 #Casaleggio alza la posta e ora chiede 1,2 milioni al #MoViMento per l'utilizzo della piattaforma #Rousseau Gli… - oldfaithfulmood : Oggi si vive solo in funzione di Orietta Berti a Verissimo e Gemma a C’è posta per te #verissimo #cepostaperte - Patrirossonera : Ma quando una persona posta una cosa e nei commenti contro il proprio post, ce chi mette like come per dire che è s… - VaniaDelli : Mi spiace per Serena Rossi che è bravissima, ma è una specie di ' C'è posta per te'. L' ho mollata, preferendo Ales… - BotCugina : RT @FedericaRP7: stasera, guarderò c’è posta per te con mia cugina nel mio letto mentre ci sfonderemo di schifezze. -