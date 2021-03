Belén Rodriguez difende Fabrizio Corona | «Accanimento verso di lui | va curato»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 13 marzo 2021) Steso a terra con il volto insanguinato, mentre i poliziotti lo ammanettano per riportarlo in carcere. I contenuti pubblicati da Fabrizio Corona sul suo profilo Instagram – e in parte poi rimossi – hanno in breve tempo fatto il giro del web: foto e video che hanno colpito in modo particolare la sua ex fidanzata, Belén Rodriguez, che si è schierata pubblicamente al fianco dello storico agente dei paparazzi.