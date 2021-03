Warzone: gli zombie nel gioco stanno aumentando, nuovo evento in arrivo? (Di venerdì 12 marzo 2021) Un’orda di zombie si aggira vicino alla prigione di Verdansk in Call of Duty: Warzone, ciò potrebbe indicare l’arrivo di un nuovo evento a tema In un post sul sito web di CoD Warzone, l’immaginario Comando centrale dell’Armistizio avverte che alcuni zombie si sono spostati a est della nave precipitata Vodianoy verso il complesso della prigione di Zordaya e l’area circostante, ciò potrebbe lasciar sperare in un nuovo evento a tema. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Warzone: ecco i dettagli sugli zombie nei post degli account del gioco che lascerebbero sperare in un nuovo evento a tema Tutto lascerebbe ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 marzo 2021) Un’orda disi aggira vicino alla prigione di Verdansk in Call of Duty:, ciò potrebbe indicare l’di una tema In un post sul sito web di CoD, l’immaginario Comando centrale dell’Armistizio avverte che alcunisi sono spostati a est della nave precipitata Vodianoy verso il complesso della prigione di Zordaya e l’area circostante, ciò potrebbe lasciar sperare in una tema. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: ecco i dettagli suglinei post degli account delche lascerebbero sperare in una tema Tutto lascerebbe ...

Advertising

tuttoteKit : Warzone: gli zombie nel gioco stanno aumentando, nuovo evento in arrivo? #Activision #CallOfDutyWarzone #PC #PS4… - amantecnologia : avvisa gli utenti di far sapere alla software house se l'errore viene ancora riscontrato. #WarZone - lucape73 : ??!sub !id !links Partite Private / Private Match Warzone con gli arrosticini?? - BurgoTeam : Gli #Zombie hanno invaso la Prigione di #Verdansk. Si stanno ufficialmente espandendo in tutta la mappa. #Warzone… - lucape73 : ??!sub !id !links Partite Private / Private Match Warzone con gli arrosticini?? -