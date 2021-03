Uomini e Donne, registrazione 11-03-2021: una coppia lascia il programma, torna un ex cavaliere (Di venerdì 12 marzo 2021) Giovedì 11 marzo 2021 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che ha visto un vero e proprio stravolgimento di alcune situazioni. Se infatti Gemma Galgani è tornata sui suoi passi e vuole rifrequentare un suo vecchio corteggiatore, a sorpresa Sabina e Claudio hanno deciso di lasciare il programma insieme per viversi fuori. C’è stato poi un ritorno inaspettato, quello di Nicola Vivarelli, mentre Gero ha riservato una brutta sorpresa alla tronista Samantha Curcio. Vediamo quindi nel dettaglio cos’è successo! Gemma e Maurizio non convincono: i dubbi di Maria De Filippi La nuova registrazione di Uomini e Donne si è aperta come sempre con Gemma Galgani, che ha deciso di tornare a frequentare Maurizio, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 marzo 2021) Giovedì 11 marzoè stata registrata una nuova puntata diche ha visto un vero e proprio stravolgimento di alcune situazioni. Se infatti Gemma Galgani èta sui suoi passi e vuole rifrequentare un suo vecchio corteggiatore, a sorpresa Sabina e Claudio hanno deciso dire ilinsieme per viversi fuori. C’è stato poi un ritorno inaspettato, quello di Nicola Vivarelli, mentre Gero ha riservato una brutta sorpresa alla tronista Samantha Curcio. Vediamo quindi nel dettaglio cos’è successo! Gemma e Maurizio non convincono: i dubbi di Maria De Filippi La nuovadisi è aperta come sempre con Gemma Galgani, che ha deciso dire a frequentare Maurizio, ...

