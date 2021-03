Universal Robot – Cobot e celle robotiche | come si completano e in cosa differiscono

(Di venerdì 12 marzo 2021) Iindustriali collaborativi possono supportare le persone nella stessa postazione di lavoro senza barriere per aiutarle a completare le attività più faticose e ripetitive e prepararsi a essere guidate manualmente da loro quando necessario. Per diventare uncollaborativo, un produttore o un integratore dideve rispettare degli standard definiti (IEC15066). In generale, icollaborativi possono muoversi intorno alle persone solo a una certa velocità, non devono superare temperature limite e devono fermarsi o cambiare direzione per evitare il contatto umano e, naturalmente, non possono rompere il materiale che stanno maneggiando. Molticollaborativi non spostano più di 15 chilogrammi di merci solo per evitare che possano ferire qualcuno nelle vicinanze del macchinario. Ciò non ...

I robot industriali collaborativi possono supportare le persone nella stessa postazione di lavoro senza barriere per aiutarle a completare le attività più faticose e ripetitive e prepararsi a essere g ...Isaac Asimov lo aveva preconizzato. La pandemia di Covid-19 lo ha accelerato. L'arrivo della robotica nella vita di tutti i giorni è sempre più una realtà. Già utilizzati in larga parte nell'industria ...