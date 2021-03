Un ‘piano-cluster’ in Italia potrebbe anche aiutare a ripopolare alcune zone (Di venerdì 12 marzo 2021) Continua da qui Il cambiamento sociale che si manifesterà a seguito della sempre più consapevole diffusione della pratica dello smart working è oggi appena agli inizi: la tendenza è comunque molto chiara. Non riguarderà ormai soltanto le aree montane che ospiteranno i “cluster”. Avrà profonde ripercussioni anche sulle grandi città, sedi di lavori impiegatizi: già oggi, ad esempio, si avverte su Milano una ricaduta ben visibile. Con riflessi sugli affitti, sui negozi (bar, ristorantini, fastfood, eccetera), sulla circolazione tranviaria (già oggi sottoposta a riduzione), sul traffico… alcuni gioiranno, altri soffriranno: ma questa è una legge ineludibile. Ma questo fenomeno, foriero di grandi eventi, ne può innescare uno di grande importanza per gli inquilini di questo nostro bellissimo stivale. Cerchiamo di portare la nostra attenzione proprio sulla penisola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Continua da qui Il cambiamento sociale che si manifesterà a seguito della sempre più consapevole diffusione della pratica dello smart working è oggi appena agli inizi: la tendenza è comunque molto chiara. Non riguarderà ormai soltanto le aree montane che ospiteranno i “cluster”. Avrà profonde ripercussionisulle grandi città, sedi di lavori impiegatizi: già oggi, ad esempio, si avverte su Milano una ricaduta ben visibile. Con riflessi sugli affitti, sui negozi (bar, ristorantini, fastfood, eccetera), sulla circolazione tranviaria (già oggi sottoposta a riduzione), sul traffico… alcuni gioiranno, altri soffriranno: ma questa è una legge ineludibile. Ma questo fenomeno, foriero di grandi eventi, ne può innescare uno di grande importanza per gli inquilini di questo nostro bellissimo stivale. Cerchiamo di portare la nostra attenzione proprio sulla penisola ...

