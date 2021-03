Totti: "Dispiace tantissimo non essere più nella Roma. Con Friedkin nessun contatto" (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma - "Per il momento dalla Roma non mi ha chiamato nessuno. Adesso sto facendo un altro lavoro, ma tra due, tre, cinque anni mai dire mai. Quando ci sarà l'occasione di incontrare i Friedkin ne ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021)- "Per il momento dallanon mi ha chiamatoo. Adesso sto facendo un altro lavoro, ma tra due, tre, cinque anni mai dire mai. Quando ci sarà l'occasione di incontrare ine ...

