Torino | Singo è guarito dal Covid

(Di venerdì 12 marzo 2021) Buone notizie per il. Anche Wilfrieddal. L’esterno, infatti, ha ricevuto il tampone molecolare con esito negativo e ora dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito per tornare ad allenarsi di nuovo con il gruppo. Ancora positivo, invece il difensore Nicolas Nkoulou che resta in isolamento SportFace.

Advertising

ForzaVCG : RT @Toro_News: ?? | NEWS #Singo torna a disposizione di #Nicola. L'esterno del #Torino è negativo. - Toro_News : ?? | NEWS #Singo torna a disposizione di #Nicola. L'esterno del #Torino è negativo. - giaestrismo : RT @ToroGoal: ??#Torino: negativo anche #Singo - tom_freni : RT @ToroGoal: ??#Torino: negativo anche #Singo - ToroGoal : ??#Torino: negativo anche #Singo -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Singo

TUTTO mercato WEB

- Neltampone negativo per Belotti , che potrà tornare ad allenarsi dopo le opportune visite mediche. Ancora oute Nkoulou . Nel' Inter Sanchez potrebbe giocare dall'inizio, problema ai ......La gara trae Inter si giocherà domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico Grandee ... Tra gli assenti ci sono infattie Nkoulou che risultato ancora positivi mentre sarà assente per ...Buone notizie per il Torino: anche Singo è nuovamente negativo al Covid-19. Nkoulou è l'unico per il momento ad essere positivo.Wilfried Singo è guarito dal Covid: l'esterno del Torino ha ricevuto il tampone molecolare con esito negativo e ora si sottoporrà alle visite mediche di rito per potersi aggregare di nuovo al resto de ...