The Flash: Kiersey Clemons sarà di nuovo Iris West (Di venerdì 12 marzo 2021) Hollywood Reporter annuncia che Kiersey Clemons ha siglato un accordo per interpretare nuovamente Iris West in The Flash accanto a Ezra Miller. Quale è stato il precedente La Clemons aveva interpretato la parte di Iris nel film Justice League di Zack Snyder, ma le sue sequenze erano state successivamente tagliate dalla versione uscita nelle sale e diretta da Joss Whedon. Con il rilascio della Snyder Cut, le sue scene sono state re-inserite nella nuova pellicola che uscirà su HBO Max il 18 marzo. The Flash: cast e trama Nel cast anche Michael Keaton, Ben Affleck, che riprenderanno i rispettivi ruoli di Batman. Dettagli sulla trama sono tenuti segreti, ma indiscrezioni indicano che questa si concentra sull’uccisione della madre di Barry ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Hollywood Reporter annuncia cheha siglato un accordo per interpretare nuovamentein Theaccanto a Ezra Miller. Quale è stato il precedente Laaveva interpretato la parte dinel film Justice League di Zack Snyder, ma le sue sequenze erano state successivamente tagliate dalla versione uscita nelle sale e diretta da Joss Whedon. Con il rilascio della Snyder Cut, le sue scene sono state re-inserite nella nuova pellicola che uscirà su HBO Max il 18 marzo. The: cast e trama Nel cast anche Michael Keaton, Ben Affleck, che riprenderanno i rispettivi ruoli di Batman. Dettagli sulla trama sono tenuti segreti, ma indiscrezioni indicano che questa si concentra sull’uccisione della madre di Barry ...

