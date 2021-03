Test Qatar MotoGP | Rins | ' Quest' anno ci sarà da lottare'

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi e Alex Rins, a bordo pista si chiacchiera di macchine e Formula 1. VIDEO #SkyMotori #MotoGP… - SkySport : MotoGP, test di Losail: le FOTO della sesta giornata di prove in Qatar - SkySportMotoGP : Test Losail, vento e sabbia. @JoanMirOfficial: 'Oggi facciamo motocross' ?? @antonioboselli Gli aggiornamenti LIVE:… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Test Qatar 2 Day 3: @Petrux9 , 'Non vedo l'ora che arrivi la prima gara' - - motograndprixit : #MotoGP | Test Qatar 2 Day 3: @Petrux9 , 'Non vedo l'ora che arrivi la prima gara' - -

Ultime Notizie dalla rete : Test Qatar

MotoGP, Day 3: Petrucci guida i 'cinque cammelli' di Losail Farò girare le carte a mio favore Anche se, l'M1 con la quale scenderà in pista in questo 2021 sarà ancora la versione 2019. Ma ...MotoGP, Rossi: 'Lascio Losail vaccinato e soddisfatto' 'Resterò in, non voglio prendere rischi' Così come il resto del team Suzuki, Rins non tornerà in Europa e resterà infino ...Valentino Rossi promuove a pieni voti il team Petronas dopo i test in Qatar: "Il feeling con loro e il nuovo staff è meraviglioso, l’atmosfera è buona. Queste cose mi hanno reso felice: essere della b ...MotoGP 2021 KTM Tech3 Factory Racing - Danilo Petrucci è stato uno dei pochi piloti scesi in pista oggi al Losail International Circuit, teatro dell'ultimo giorno di test invernali della MotoGP. Il ri ...