Stop in Danimarca ad AstraZeneca: «Vaccinazioni ferme per due settimane. Un grosso problema, non ci voleva» – L'intervista (Di venerdì 12 marzo 2021) Non c'è pace per AstraZeneca, dopo che la Danimarca ha sospeso la somministrazione del vaccino prodotto dall'azienda anglo-svedese. La decisione è stata presa dopo «una morte sospetta», e problemi di coagulazione in vari pazienti a cui era stato somministrato il vaccino in questione. Ora ci sarà un'indagine approfondita per capire se ci sia un legame tra il farmaco anti-Covid e i coaguli di sangue (l'Ema esclude la correlazione tra casi di trombosi e il vaccino di AstraZeneca, ndr). «La campagna vaccinale sarà ritardata di due settimane», spiega a Open Flemming Konradsen, direttore del dipartimento di Salute globale dell'università di Copenaghen. «Stiamo seguendo il protocollo» «Se si verifica una morte dopo la somministrazione di un vaccino allora l'uso del vaccino viene bloccato. Ci stiamo muovendo secondo il ...

