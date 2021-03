Safilo crolla in borsa dopo aumento perdita in conti 2020 (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Affonda il produttore di occhiali da sole e da vista con i prezzi allineati a 0,9685 per una discesa del 6,33%. A pesare è il bilancio 2020, presentato ieri a mercati chiusi, che ha attestato ricavi pari a 780,3 milioni di euro, in calo del 15,2%, e un risultato netto adjusted negativo per 46,5 milioni di euro, contro i -6 milioni del 2019. Sempre ieri, Safilo ha annunciato che chiuderà il suo stabilimento in Slovenia. A rischio ci sono 557 posti di lavoro. La chiusura si inserisce “nel quadro del riallineamento della capacità industriale del gruppo alle attuali e future esigenze produttive”, ha sottolineato l’azienda Nel breve periodo, le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 0,9507 e successiva a quota 0,9328. Resistenza a 0,9957. Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Tele) – Affonda il produttore di occhiali da sole e da vista con i prezzi allineati a 0,9685 per una discesa del 6,33%. A pesare è il bilancio, presentato ieri a mercati chiusi, che ha attestato ricavi pari a 780,3 milioni di euro, in calo del 15,2%, e un risultato netto adjusted negativo per 46,5 milioni di euro, contro i -6 milioni del 2019. Sempre ieri,ha annunciato che chiuderà il suo stabilimento in Slovenia. A rischio ci sono 557 posti di lavoro. La chiusura si inserisce “nel quadro del riallineamento della capacità industriale del gruppo alle attuali e future esigenze produttive”, ha sottolineato l’azienda Nel breve periodo, le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 0,9507 e successiva a quota 0,9328. Resistenza a 0,9957.

