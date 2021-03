Recensione Loop Hero: un altro giro, un’altra avventura (Di venerdì 12 marzo 2021) Eccoci di nuovo nei reami videoludici, questa volta più oscuri e pixellosi, con la Recensione di Loop Hero. Un titolo che ci ha non poco incuriosito e preso la mano sin dai primi minuti Dopo un’apertura che ha subito ricordato la celeberrima serie TV di Stranger Things, Loop Hero ci accoglie con una pixel art davvero ben curata e piacevole allo sguardo con una colonna sonora, tutto sommato, anche abbastanza coinvolgente che, in alcune note, ci può far ricordare Fade to Black dei Metallica ai tempi d’oro. A parte questo, i pixel sono davvero la chicca che ci catapulta in un medioevo fantasy piuttosto oscuro e misterioso che, però, riesce ad andare a braccetto con i grandi classici del retrogaming. Ci è bastata solo una rapida occhiata per farci venire alla mente titoli iconici come i primi capitoli ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 marzo 2021) Eccoci di nuovo nei reami videoludici, questa volta più oscuri e pixellosi, con ladi. Un titolo che ci ha non poco incuriosito e preso la mano sin dai primi minuti Dopo un’apertura che ha subito ricordato la celeberrima serie TV di Stranger Things,ci accoglie con una pixel art davvero ben curata e piacevole allo sguardo con una colonna sonora, tutto sommato, anche abbastanza coinvolgente che, in alcune note, ci può far ricordare Fade to Black dei Metallica ai tempi d’oro. A parte questo, i pixel sono davvero la chicca che ci catapulta in un medioevo fantasy piuttosto oscuro e misterioso che, però, riesce ad andare a braccetto con i grandi classici del retrogaming. Ci è bastata solo una rapida occhiata per farci venire alla mente titoli iconici come i primi capitoli ...

Loop Hero - Recensione LA RECENSIONE IN BREVE Gioco fantasy in cui interagiamo indirettamente con le avventure del nostro eroe. Muori, Ripeti" visto che è un motto adeguatissimo per Loop Hero.

solo uno dei tre può riuscirci nell'impresa e quindi essere liberato dal loop temporale

Loop Hero è un successo: 500.000 copie vendute nella prima settimana Loop Hero di Devolver Digital ha conquistato 500.000 giocatori nella prima settimana, numeri che testimoniano il successo del gioco.

