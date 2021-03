Quadrelle | autovettura in sosta in fiamme | sospetto dolo

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Nella notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ain via Fusaro, nei pressi del campo sportivo, per un incendio che ha interessato un’in. Leche hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’area. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

È di probabile natura dolosa l'incendio di una Volkswagen Golf, divampato questa notte a Quadrelle (AV). Le fiamme hanno completamente distrutto l'autovettura, parcheggiata in Via Fusaro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del Fuoco, che hanno ...