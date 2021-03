“Puglia zona rossa” Il Fatto quotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo l’ultimora del Fatto quotidiano la Puglia è fra le nove regioni che passeranmo in zona rossa da lunedì. Il grafico peraltro riporta la colorazione arancione per la Puglia. L'articolo “Puglia zona rossa” <small class="subtitle">Il Fatto quotidiano</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo l’ultimora dellaè fra le nove regioni che passeranmo inda lunedì. Il grafico peraltro riporta la colorazione arancione per la. L'articolo “” Il proviene da Noi Notizie..

Advertising

Agenzia_Ansa : La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immedia… - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Da lunedì 9 Regioni in zona rossa: c'è anche la Puglia. In corso verifiche su Basilicata - GaetanoGorgoni : #Covid #Puglia #zonarossa da lunedì, terapie intensive in affanno. Si torna indietro per fermare la terza ondata… - Lukyluke311 : RT @riktroiani: ++ UFFICIALE, Zona ??: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, PA di Tren… - Ilikepuglia : Coronavirus, Puglia zona rossa da lunedì 15 marzo -