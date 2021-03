PS5 davanti a Switch nelle console più vendute a febbraio 2021 in Europa e Australia (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo gli ultimi dati di vendita di GSD per quanto riguarda il mese di febbraio 2021, i giochi venduti per PC e console (digitali e fisici) ammontano a 14,7 milioni, registrando così un incredibile aumento del 68% rispetto all'anno precedente. I download digitali hanno rappresentato 9,4 milioni di giochi venduti, con un aumento del 24% rispetto al 2020. I giochi fisici invece hanno rappresentato 5,25 milioni di unità. Il gioco più venduto è stato Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Nintendo non condivide le vendite digitali con GSD e quindi ha raggiunto questo dato basandosi solo sulle vendite fisiche. Per quanto riguarda PlayStation 5, la console di Sony è stata la più venduta del mese in Europa e Australia, davanti a Nintendo Switch del 12%. Nel ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo gli ultimi dati di vendita di GSD per quanto riguarda il mese di, i giochi venduti per PC e(digitali e fisici) ammontano a 14,7 milioni, registrando così un incredibile aumento del 68% rispetto all'anno precedente. I download digitali hanno rappresentato 9,4 milioni di giochi venduti, con un aumento del 24% rispetto al 2020. I giochi fisici invece hanno rappresentato 5,25 milioni di unità. Il gioco più venduto è stato Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Nintendo non condivide le vendite digitali con GSD e quindi ha raggiunto questo dato basandosi solo sulle vendite fisiche. Per quanto riguarda PlayStation 5, ladi Sony è stata la più venduta del mese ina Nintendodel 12%. Nel ...

