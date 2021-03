Produttore tv morto | indagini per istigazione al suicidio Sentita attrice del Gf | Vittima di una setta

(Di venerdì 12 marzo 2021) I pm di Roma indagano peralin relazione alla morte dele sceneggiatore Teodosio Losito, trovato privo di vita nella sua abitazione a Roma l?8 gennaio del 2019. I magistrati di piazzale Clodio hanno ascoltato come persone informata sui fatti l’Adua Del Vesco che nel corso della trasmissione Grande Fratello, parlando con un altro concorrente, Massimiliano Morra, hanno fatto riferimento ad una presuntadi cui entrambi avrebbero fatto parte, facendo riferimento anche alscomparso.I due concorrenti discutevano di un carnefice oscuro e spietato (chiamato “Lucifero”), parlando di numerose vittime che per anni non hanno denunciato esperienze traumatiche. La presuntaa cui facevano riferimento sarebbe legata al ...

... trovatonella sua casa romana l' 8 gennaio del 2019 , impiccato a un termosifone alto con la ... ex visagista e parrucchiere, espertissimo di cinema diventatodella Ares Film - ormai ...L'inchiesta è quella sul decesso dello sceneggiatore Teodosio Losito , trovatonella sua ... Il- l'epiteto scelto dai due per lui è 'Lucifero' - è stato descritto come il manovratore ...I pm di Roma indagano per istigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito, trovato privo di vita nella sua abitazione a Roma l'8 gennaio del 2019. I magi ...I pm di Roma indagano sulla morte del produttore e sceneggiatore. Sentita concorrente del Gf su presunta setta segreta (ANSA) ...