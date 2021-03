Perché camminare allunga la vita

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 12 marzo 2021) Per contrastare gli effetti negativi dello stare sempre seduti è molto utile2 minuti ogni ora. Infatti stare sempre seduti non fa bene alla salute. Del tema se ne sono occupati i ricercatori americani. Chi sta troppo tempo seduto dovrebbe alzarsi ogni ora eper 2 minuti. Lo suggerisce uno studio pubblicato sul Clinical Journal of the American Society of Nephrology dagli esperti della University of Utah School of Medicine. I ricercatori hanno indagato il collegamento tra l’attività fisica leggera e la riduzione del rischio di morte prematura. Lo studio suggerisce che impegnarsi in un’attività fisica a bassa intensità un paio di volte alla settimana potrebbe non essere sufficiente a compensare i rischi per la salute dello stare seduti per molto tempo durante il giorno. Gli esperti quindi consigliano sia di continuare a svolgere la ...