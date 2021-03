Paolo Bonolis verso Sanremo 2022: il conduttore non rinnoverà con Mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo svariate stagioni televisive in cui Paolo Bonolis è stato uno dei volti di punta di Mediaset, potrebbe esserci un clamoroso dietrofront riguardo il suo percorso professionale. Come svelato da Blogo, il padrone di casa di Avanti un Altro non dovrebbe rinnovare con le reti Mediaset e quindi passare in Rai. Su cosa farà sulle reti di Viale Mazzini non è dato saperlo con certezza, ma le idee in campo sarebbero tante. Tra queste spunta la nuova edizione del Festival di Sanremo. Paolo Bonolis: niente rinnovo con Mediaset Del passaggio in Rai, Paolo Bonolis non ne ha mai fatto mistero. Come è già noto, il conduttore romano manifestò la sua contrarietà, l’anno scorso durante il lockdown, di mandare in ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo svariate stagioni televisive in cuiè stato uno dei volti di punta di, potrebbe esserci un clamoroso dietrofront riguardo il suo percorso professionale. Come svelato da Blogo, il padrone di casa di Avanti un Altro non dovrebbe rinnovare con le retie quindi passare in Rai. Su cosa farà sulle reti di Viale Mazzini non è dato saperlo con certezza, ma le idee in campo sarebbero tante. Tra queste spunta la nuova edizione del Festival di: niente rinnovo conDel passaggio in Rai,non ne ha mai fatto mistero. Come è già noto, ilromano manifestò la sua contrarietà, l’anno scorso durante il lockdown, di mandare in ...

