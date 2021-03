Mercato Juventus | Paratici rinnova le fasce | nel mirino due giovani talenti

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 12 marzo 2021)– Dalla prossima stagione ci sarà un’altra rivoluzione, questa volta in toto. Addio a giocatori a parametro zero e super ingaggi, l’ambiente della Vecchia Signora sarà totalmenteto: una strategia aziendale che si vuole ispirare allo stile Bayern Monaco. La società tedesca che da anni sta dominando in campionato ma anche in Europa seguendo una politica aziendale precisa, fondata sui. Proprio così lavorrà ripartire. Non è un caso che i profili che già si stanno sondando andranno in questa direzione., Vazquez e Araujo sulleAlex Sandro potrebbe lasciare così insieme a lui altri giocatori. Proprio per questo motivo i bianconeri si rinforzeranno anche in settori del campo come la difesa. C’è ...