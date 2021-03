Mattarella: onorificenza a Rosa Oliva, pioniera dei diritti delle donne (Di venerdì 12 marzo 2021) Rosa Oliva, classe 1934, vide respingersi la domanda per il concorso per la carriera prefettizia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 marzo 2021), classe 1934, vide respingersi la domanda per il concorso per la carriera prefettizia L'articolo proviene da Firenze Post.

