LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: si comincia con la sessione pomeridiana, in arrivo una tempesta di sabbia a Sakhir!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MOTOGP DALLE 12.00

13.13 Asfalto davvero troppo sporco in questo frangente per poter stampare dei tempi competitivi.

Ocon barriendo la arena de la pista… #F1Testing #F1 pic.twitter.com/KggDnaFwM7

— Ale Trinidad (@aletrinidad) March 12, 2021

13.11 Haas imita la Alpine e manda in pista il rookie russo Nikita Mazepin, al debutto ufficiale come pilota titolare di Formula 1.

13.09 Esteban Ocon rompe gli indugi e fa il suo ingresso in pista, effettuando una prova di partenza in uscita dalla pit-lane. L'Alpine del francese solleva davvero moltissima sabbia…

13.07 Vento che è aumentato notevolmente nel corso degli ultimi 60 minuti. Spira adesso una brezza vicina ai 30 km/h che rende molto difficile il ...

